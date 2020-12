KOMENTÁŘ: Fronty minulostí? Ani náhodou!

„Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči,“ říkal Werich. U některých obchodů, třeba v retail parku v České Třebové, to včera dopoledne vypadalo jak za socialismu, když do zeleniny dorazily banány nebo do elektra televize. Stály se dlouhé fronty a to navzdory tomu, že čtvrteční rozvolňování vládních opatření doprovázela jako kulisa za nehty zalézající zima a vytrvalé sněžení.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

A protože při tom čekání na volný košík bylo dost času, tak se diskutovalo. Třeba proč si člověk přivstane a jde někam i přes psí počasí stát frontu. A důvody byly banální. Zboží vyhlédnuté v letáku. Sice ho nakonec neměli, ale když už ona zákaznice vážila cestu, pobrala z regálu dvacet jiných věcí. „My tu jsme proto, že si chceme nakoupit, dokud něco mají,“ vysvětlovala dvojice seniorů nadité tašky. Zažili nedostatek zboží, problémy se zásobováním. Po třiceti letech se už nikdo nemusí bát, že bude v prodejnách málo oblečení, bot, hraček… Ale starého psa novým kouskům nenaučíš. Ve frontách však včera strávila spoustu času i mladá generace. Potvrdilo se tak, že problém se závislostí na nakupování tu je a bude čím dál častější. Hromadění věcí má zakrýt nudu a prázdné místo v životě. VIDEO: Zpívající učitelé o sobě dali vědět dalším songem Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu