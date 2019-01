Orlickoústecko - Čekáte od nového jízdního řádu Českých drah pouze kosmetické úpravy? Chyba.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Pokud využíváte hlavně večerní a ranní spoje, věnujte následujícím řádkům velkou pozornost.



Od 12. prosince 2010, kdy vejde v platnost nový jízdní řád, se chystají velké škrty a šetření. Ministerstvo dopravy ruší některé noční a ranní spoje v úsecích, které se bezprostředně týkají našeho regionu. Pokud například dojíždíte za prací do Pardubic či Prahy a potřebujete se v Pardubicích na pracoviště dostat před 6. hodinou (o Praze ani nemluvě), žádný spoj vám nepojede.



Pominu-li tedy možnost, že pracujete ve stánku s občerstvením na 3. nástupišti. R 470 Amicus a R 400 Silesia nepojedou. Prvním ranním spojem tak bude až R 862 (Svitavy až Praha-Smíchov) s příjezdem do Pardubic 5:58, Praha hl.n. 7:13. Malou útěchou je pondělní spoj Sp 1908 s odjezdem z České Třebové ve 4:10 a příjezdem do Pardubic v 5:02. Každý nemá potřebu jezdit pouze v první den v týdnu.



Jediný ranní spoj z našeho regionu je tedy R 440 odj. 1:52 z České Třebové. Nezastavuje ovšem v Ústí nad Orlicí a Chocni. Dle slov ředitele Odboru veřejné dopravy JUDr. Ondřeje Marčíka je zastavení v rozporu s principy objednávky dálkové dopravy. Kdo ty principy vytvořil, už zapomněl dodat.



V obráceném gardu je situace obdobná. V navrhované úpravě došlo ke zrušení R 401 a R 471 bez adekvátní náhrady. Poslední spoj z Prahy hl.n. je tak R 861 s odjezdem ve 20:39 (jede mimo sobotu), jinak je cestující nucen použít R 879 v 19:48. Cestující vystupující v České Třebové mohou použít ještě R 443 ve 21:17 a R 441 v 0:12 z Prahy hl.n. Odpověď MD na zastavení těchto vlaků ve stanicích Choceň a Ústí nad Orlicí již znáte.



To, že se škrtalo a šetřilo jen někde, dokládá přímo návrh jízdního řádu. Z Pardubic dál na Prahu a opačným směrem, tyto vlaky pod jiným číslem zůstaly! Citace z dopisu pana ředitele vás jistě přesvědčí, že řešení MD je v rámci škrtů téměř ideální.



„Vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro dálkovou dopravu bylo Ministerstvo dopravy v průběhu přípravy jízdního řádu 2010/2011 nuceno ve spolupráci s dopravcem přijmout opatření pro optimalizaci vlaků noční dopravy, které v některých případech svým ryze tranzitním charakterem nenaplňovaly předpoklady k zajištění přepravních potřeb státu.



Z toho důvodu došlo pro jízdní řád 2010/2011 ke změně dopravního řešení vlaků noční dopravy, která se mimo jiné dotkla také vlaku R 471 Amicus, který v současném jízdním řádu představuje poslední spojení v relaci Praha – Choceň s příjezdem v 0:40. Nově budou jednotlivé noční vozy ze současného vlaku R 471 (směr Budapešť, Vídeň apod.) vedeny na vlaku R 719, který bude ukončen v Pardubicích, kde budou následně předmětné vozy přidány k vlaku EN 477 Metropol.



Z pohledu Ministerstva dopravy v tomto případě došlo k znatelné úspoře nákladů (neobjednání úseku Pardubice – Břeclav). Pro večerní spojení tedy bude nutné pro poslední cesty do Chocně využít vlaku R 861. V případě opačného směru, ranního vlaku R 718, platí analogicky stejný postup jako u vlaku R 719.



Noční vlak R 470 Amicus, který je v současném jízdním řádu veden na území České republiky v trase Břeclav – Praha byl zredukován tak, že jeho vozy budou vedeny na vlaku R 476 Metropol do Pardubic, kde budou připojeny k vlaku R 718. K obdobnému přeskupení nočních přímých vozů došlo také v případě současného páru vlaků R 400/401 Silesia, jehož vozy jsou nově vezeny na vlacích R 442/433 a EN 444/445.“



Pochopitelně s panem ředitelem nesouhlasím. Např.: V České Třebové, Ústí nad Orlicí a Chocni přistupuje (v každé z těchto stanic) do R 470 Amicus cca 20 cestujících. Dojde ke zrušení vlaku, který jezdil v tomto čase i v minulém režimu.



To samé opačným směrem. Připravte se v železničních stanicích na úžasný zážitek pobytu společně s bezdomovci. Cestujícím v nočních spojích je celkem jedno, zda zastaví o jednu či dvě stanice navíc. Hlavní je, že se dostanou do cíle své cesty. Nikoliv, že zůstanou trčet v polouzavřených prostorách ztemnělého nádraží.



„Dopravní obsluha Ústí nad Orlicí vlaky dálkové dopravy je podle našeho názoru na velmi dobré úrovni. Stávající hodinová nabídka vlaků kategorie R plně akceptuje přepravní poptávku a z toho důvodu Ministerstvo dopravy nepředpokládá rozšiřování nabídky spojů v této stanici…“ nutno podotknout, že názoru MD.



Hodinový interval R (tak to pojmenovali, jinak rychlejší Sp) je hezký na papíře. Všechny spoje míří dvěma směry (ve směru na Moravu). Nutí se tak cestující k přestupům. Všechny dálkové spoje vyšší kvality mají pochopitelně přednost před těmito obyčejnými rychlíky. Pak se nedodrží pořadí vlaků podle jízdního řádu a spoj si nezřídka prohlédnete projíždějící ve vašem nástupním místě.



A kvalita vlaků? Použil bych slovo diskriminace. Proč zastavují v Ústí nad Orlicí pouze vlaky, které jsou sestaveny z vozů dávno vysloužilých? Není řeč pouze o interiéru. Sinusový (vlnivý) pohyb je u některých vozů téměř nesnesitelný. Komu z vás se líbí 1. třída těchto souprav?! Proseděné sedačky, smrad, šílený hluk, netěsná okna…



A ještě jednou diskriminace. Pokud se šetří, proč ne všude stejně? Už od vizuálního pohledu do JŘ je vidět, kde se šetří, a kde můžete jít na nádraží naslepo. Někde zůstaly spoje pro noční povaleče, jinde zrušili spoje cestujícím do zaměstnání. Při veliké poptávce po práci na Orlickoústecku bude nový jízdní řád pro řadu lidí doslova likvidační. Ozvěte se také na krajský úřad a na ministerstvo, napište jim, co si o jejich návrhu myslíte. Při silných řečech ohledně preferování veřejné dopravy je tento návrh v čistém rozporu.



MIROSLAV BOHUNĚK, Ústí n. O.