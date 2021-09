Zážitky na Dolní Moravě. | Foto: Resort Dolní Morava

Vystoupejme spolu tedy nahoru a podívejme se doprava. Vidíte to také? Desítky spokojených turistů, rodičů s dětmi, zamilovaných párů i přátel právě ve výšce 95 metrů nad terénem obdivují české hory a zhluboka dýchají čerstvý vzduch. Než přejdou most, zabere jim to asi patnáct minut pomalé chůze. Během té doby slyší okolo sebe cvrlikat směs slovanských jazyků, někteří cvakají fotoaparáty a tvoří si vzpomínku na jeden příjemný den strávený na horách. Další vybalují doma připravené svačinky, jiní se posilní až v přestávce před návštěvou další atrakce.