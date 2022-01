Švýcarské Alpy, Portugalsko nebo třeba Tyrolsko – to jsou evropské destinace, které se mohou pyšnit mnoha turistickými atraktivitami, mezi nimi například visutou lávkou nad údolím. Ta je v případě všech tří jmenovaných dlouhá okolo půl kilometru. Česko však v tomto roce překoná zmiňovaná střediska o několik stovek metrů.

Na Dolní Moravě, v malé vísce, kde žije asi 400 obyvatel, vyrostl více než 730 metrů dlouhý, 405 tun těžký visutý most, který se prvním zájemcům představí už letos na jaře. Záměrem resortu Dolní Morava je stát se nejen konkurenceschopnou, ale v mnoha ohledech jedinečnou destinací v kontextu střední Evropy. Stavbou visutého mostu se tak vytyčenému cíli významně přiblíží.

Nejdelší visutý most světa je na Dolní Moravě. Podívejte se, kterým konkuruje

Dílo soukromého investora do obce přiláká davy turistů. Zřejmě se tak bude opakovat scénář starý jen několik málo let, kdy se v resortu otevřela dnes stále hojně navštěvovaná stezka v oblacích. Noční můra místních, kdy zástupy lidí parkovaly, kdekoliv jen to šlo, blokovaly provoz a narušovaly tak každodennost zdejších obyvatel.

Na otázku, zdali Česko potřebuje takové světové prvenství, jako je tato velkolepá stavba, se ale lidí nikdo neptal, slovo nedostali dokonce ani ochranáři. Před lety se změna zanesla do územního plánu a stavba se tak v tichosti zkrátka uskutečnila.

Řešením ale není lamentace nad současným stavem hor, které v mnohém připomínají Disneyland. To, co může návštěvník udělat, je zaplatit. Nikoliv jen za velkolepé zážitky, ale také místním malým živnostníkům, kterým se domovina během pár let dynamicky proměnila i pro naši zábavu.