Na vlastní pěst, na vlastní náklady, ve volném čase, jenže bez povolení, na státovkách protínajících historické pomezí Čech a Moravy namalovali vodorovné značení, za které by se nemuseli jeho kvalitou stydět ani cestáři. Značení přínosnější, než tisíce jiných turistických ukazatelů podél silnic, navádějících na bezejmenné turistické, komerční, hloupé a ještě hloupější atrakce.

Povědomí o historii našeho národa, o zemích českých, o Čechách, Moravě a Slezsku, povědomí o tom, jak bolševici toto přirozené historické členění zničili, by přitom mělo patřit k základní látce i na základních školách.

Jenže srážka s úředním šimlem je horší než s blbcem. Oba pánové podle zákona spáchali bílou barvou na asfaltě poškození cizí věci (ještěže bílou!). Kauza je o to pitoresknější, když zákona dbající policisté a úředníci v soukromí oběma uličníkům naopak fandí. Nikomu se totiž nic nestalo a nikdo nebyl krácen na svých právech. Neprokázalo se ani to, že by hraniční čára vyrušovala, narozdíl od billboardů, řidiče z řízení. Naopak někdo udělal záslužný skutek, když se k němu léta nemají kompetentní samosprávy.

A tak si tu žijeme!