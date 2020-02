Vláda navrhuje zvýšit soudní poplatky. Pokud chcete být mermo mocí ve při o peníze, vypořádat majetek s partnerem a spoustu jiných věcí, zaplatíte dvakrát tolik než doposud. My, kdo se držíme hezky při zdi a říkáme si, že v Česku lépe rovnou ke katovi než nejdřív k soudci, mávneme rukou. Ale kdybychom přeci jen někdy museli… Je zvýšení těch příspěvečků spravedlivé?

Foto: Deník

Jak to zdůvodňují? Prý se už dlouho nezvyšovalo. (Věru, to je argument!) Mají být omezeny žaloby, které nemají šanci na úspěch. (K čertu, jak to víme dopředu?) Má to odrážet životní úroveň. (Jakže? Bohatí mají větší právo na soud než chudí?) Lidé mají být vedeni k tomu, aby urovnali své spory mimo soudní síň. (Konečně rozumná řeč.)