Z cizího krev neteče. Tohle rčení přesně ilustruje myšlení lidí, kteří svým bezohledným chováním ničí upravované běžkařské stopy. Setkávají se s tím provozovatelé tratí na Orlickoústecku.

Sedět doma mezi čtyřmi stěnami je deprimující, možnost relaxace ve městech nulová. Co jiného dělat, než vyrazit do přírody. A chceme tam všichni. Jedni na běžkách, když už napadlo tolik sněhu, další pěkně po svých a když je to moc daleko, na polňačky a lesní cesty je doveze auto. Co na tom, že pneumatiky právě rozjely běžkařské stopy. Je jim to jedno, neběžkují. Trasy rozšlapávají i někteří pěší turisté. Proč se brodit sněhem, když tu rolba vyjela tak pěkné koleje. Co je jim do běžkařů.