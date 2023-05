Českou reprezentaci na mistrovství světa opouštějí útočníci Filip Chytil a Lukáš Sedlák. Chytil utrpěl v neděli proti Kazachstánu zranění v obličeji, v pátek zkusil s týmem trénovat, ale v turnaji nemůže pokračovat. Sedlák má z pondělního utkání s Lotyšskem po zásahu pukem zlomeninu v kotníku a v pátek obul brusle kvůli focení českého týmu před tréninkem v Daugava Areně.

Lukáš Sedlák na mistrovství světa dohrál | Foto: Profimedia

Sedlák inkasoval v pondělním utkání s Lotyšskem ránu pukem do brusle na levé noze a s bolestivou grimasou zamířil na střídačku. Vyšetření odhalilo zlomeninu v kotníku.

Chytila zranil zásahem hokejkou do obličeje v nedělním utkání obránce Danil Butěnko. Od té doby byl na ledě jen v úterý individuálně s útočníkem Filipem Chlapíkem a v pátek se sice s celoobličejovým krytem zařadil do přípravy s týmem v červeném dresu náhradníka, ale nastoupit nemůže.

Čechy kosí na mistrovství světa zranění. Zdraví trápí Chytila i Sedláka

„S Lukášem Sedlákem i Filipem Chytilem to vypadá špatně. Budou muset nás opustit. Sedlo to dneska zkoušel, Filip pak i s klukama na ledě. Ale bohužel to nepůjde a budeme muset je nahradit,“ řekl Havlát.

Lenc dorazí už v pátek

Český tým může při zranění hráčů zažádat Mezinárodní hokejovou federaci o uvolnění míst na pětadvacetičlenné soupisce. Už v pátekse k týmu jako náhradník připojí útočník Radan Lenc ze švédského HV 71 a generální manažer Martin Havlát bude dolaďovat také nominaci útočníka Radima Zohorny z farmy Toronta z nižší AHL.

„Dnes večer by měl přijet Radan Lenc a až ráno vstane Zohy, tak s ním mám v plánu mluvit. Uvidíme, jak to dopadne tam,“ řekl Havlát. Se Zohornou, který je po vyřazení v play off AHL v Torontu, se chystal řešit detaily příjezdu.

