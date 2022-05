Nejdřív sklízel obdiv, před rokem začal pád. Na návrat Pešána je bohatýrský kurz

Na severu Evropy strávil deset sezon. V letech 2009 až 2019 působil v týmech SaiPa Lappeenranta nebo Ässät Pori. A kromě hokeje šprtal finštinu. Znalost ugrofinského jazyka teď může využit na šampionátu ve Finsku.

„Mezi zápasy se chodíme projít do města v týmových soupravách. Když objednávám kávu ve finštině, obsluha se na mě nevěřícně zírá,“ vypráví pobaveně Bernard. V kabině zase finštinou rozesmívá spoluhráče. „Většina kluků se směje, když mluvím finsky, protože je to tak zvláštní řeč. Někteří se ptají, jak jsem se to vlastně naučil.“

Jeden z reprezentačních parťáků Bernarda by se dokonce rád nějaká finská slovíčka naučil. „Uvidíme, jestli z toho něco bude,“ smál se.

Rekordman soutěže

Bernard se vydal za hokejem do Finska už jako teenager. „V té době bylo v Itálii hodně finských trenérů a hráčů. Když mi bylo sedmnáct nebo osmnáct let, trenér se mě zeptal, jestli bych to chtěl zkusit ve Finsku. Okamžitě jsem souhlasil, protože jsem věděl, že z Finska pochází několik šampionů NHL,“ vzpomíná Bernard, který je s 216 odehranými zápasy v základní části rekordmanem finské soutěže v počtu utkání jako zahraniční brankář.

Forza Italia! ??



Andreas Bernard was stellar in net for Team Italy, helping to keep the newly promoted team in the top division at the 2019 #IIHFWorlds.



Take a look at some of @fisg_it's best moments ? pic.twitter.com/w1oRievuYI — IIHF (@IIHFHockey) June 5, 2019

Životopis italského hokejisty je zajímavý nejen díky finštině. Během léta třeba pracoval ve Finsku pro jednu potravinářskou firmu, která vyrábí džusy. „Před pár lety bylo těžké sehnat angažmá, tak se mě jeden kluk zeptal, jestli nechci vyrábět ovocné šťávy. Moji rodiče mají moštárnu a vinici v Itálii, takže jsem to znal. Mohl bych mu říct, jak udělat šťávu. Věděl jsem spoustu věcí, které on ještě neznal,“ smál se.

Boj s jojo efektem. Rakousko věří budoucí hvězdě bojující o první kolo draftu

Bernard nyní chytá za Bolzano. Je mu jasné, že vzhledem k odlivu hráčů z ruské KLH kvůli válce na Ukrajině hned tak ve finské soutěži neprorazí. Každopádně po kariéře by se chtěl ve Finsku usadit s rodinou natvralo. Teď ale myslí jen na záchranu Itálie v elitní skupině mistrovství světa.