Na sobotní zápas českých hokejistů s Norskem se v hledišti arény v Tampere objevila ukrajinská vlajka. Vyvěsili ji čeští fanoušci, kteří tím chtěli vyjádřit podporu Ukrajině, kterou drancuje ruská armáda. Jenže to se nelíbilo pořadatelům, kteří po chvíli zakročili a modrožlutá zástava musela ze zábradlí zmizet.

Putinův přítel a ostuda. Na MS do Finska nejezdi, vzkazují Faselovi pořadatelé

„Na turnaji jsou povolené pouze vlajky účastnických zemí. Vidět mohou být vlajky zemí, které hrají na turnaji,“ zdůvodnila odstranění ukrajinské vlajky vedoucí tiskového střediska Janina Haapaniemiová pro iDNES.cz.

Ukrajinská vlajka v hledišti v zápase CZE-NOR.

Pořadatelé ji fanoušky donutili sundat.

(Důvod neznám, údajně kvůli tomu, že jsou povoleny jen vlajky účastnických zemí.Ale neptala jsem se oficiálních zdrojů,takže to nemám potvrzené.) https://t.co/y4L3sYErCH — Darina (@darina_vymetali) May 21, 2022

Ukrajinská zástava visela mezi dvěma českými vlajkami. Na jedné byl text "Bež domů, Ivane…" s letopočtem 1968 a na druhé "…čeká tě Nataša" a rok 2022.

Fanoušci se ale nenechali otrávit a na dalším utkání proti USA na pořadatele vyzráli. Nebyli by to totiž Češi, kdyby nevymysleli způsob, jak zákaz obejít. Vykutálená partička dnes vyvěsila v ochozech bílou vlajkou s anglickými nápisy: "Žlutá barva, modrá barva, představte si to". Proti tomu už nikdo nic nenamítal a skupinka Čechů tak dosáhla svého.

Poctivý výkon, jistý Vejmelka. Takový zápas jsme potřebovali, řekl český gólman

Mezinárodní hokejová federace sice vyloučila Rusko a Bělorusko z účasti na turnaji ve Finsku, ale jinak se staví k válce na Ukrajině liknavě. Není totiž tajemstvím, že bývalý šéf IIHF René Fasel je blízkým přítelem ruského prezidenta Vladimira Putina a měl by nastoupit do funkce poradce ruské KHL. Kontroverzní Švýcar je navíc čestným členem IIHF a dostal pozvánku, aby jako host dorazil na světový šampionát. K tomu ale nejspíš nedojde.

Jako Češi máme spoustu slabin.

Ale i předností, mezi nimiž tou nejznamenitější je pohotový vtip.

Ukrajinská vlajka v české variantě se fakt povedla. https://t.co/yUpw9DEPlm — Michal Horáček (@m_horacek) May 23, 2022

„Vím, že v zákulisí mu bylo taktně naznačeno, že by měl vážně zapřemýšlet o tom, jestli vlastně přijet,“ prozradil výkonný ředitel finského hokeje Matti Nurminen, který odmítl účast Ruska na turnaji ještě před oficiáním zákazem IIHF.