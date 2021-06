Narodil se ve Finsku, v zemi tisíce jezer žije a v hokeji samozřejmě své severské zemi i fandí. Když ale zrovna jeho tým nehraje, přeje nejvíc výhru českému národnímu týmu.

Pětašedesátiletý PEKKA LAHTINEN má totiž od roku 1975 v Čechách příbuzné, a když to jde, rád naši zemi navštěvuje. Dokonce je brán i za nejvzdálenějšího fanouška královédvorského Rodosu.

Dnes večer bude velký hokejový nadšenec z města Jyväskylä přilepen k televizní obrazovce a zase po čtyřech letech věřit, že se jeho nároďáku podaři v pro něho prestižním utkání uspět. „Dříve pro mě finsko-české zápasy byly doslova nervy drásající. Dnes už jsem v klidu. Samozřejmě fandím Finsku, ale když vyhrajete vy, dlouho mi to nevadí,“ prozradil Deníku přesně před rokem, kdy v rozhovoru vyprávěl mimo jiné i o dopadu covidu.

Pekka Lahtinen v dresu HC Rodos Dvůr Králové nad Labem.Zdroj: Michal LahtinenNyní byl tématem pouze a jen světový šampionát v Rize. Jak Češi, tak Fini půjdou do čtvrtfinálové bitvy po pěti výhrách v řadě. Hledat favorita je tedy v tomto souboji obtížné.

Prozraďte, s jakými ambicemi finský národní tým do Lotyšska odjížděl?

Ambice byly prosté, udělat maximum pro co nejlepší výsledek. Finové chtějí na mistrovství světa vždycky medaili. Tým máme dobrý, což zatím jeho výkony potvrzují. Uvidíme, na co to bude v play off stačit.

Suomi na šampionátu obhajují titul. Podobají se v něčem loňský tým s tím letošním? V čem byl který silnější?

Pravdou je, že letos má finský národní tým vcelku bezejmenný kádr. Kdo si ale dobře pamatuje poslední šampionát, ten ví, že před dvěma lety jsme na tom byli velmi podobně. Tehdy vůbec nikdo konečný výsledek nečekal. Letos u nás ovšem lidé v úspěch věří, věří se ve finské schopnosti a šanci uspět.

Dosavadní výsledky nejsou vůbec špatné. V základní hrací době Finy letos nikdo neporazil. Jak se v zemi zatím hodnotí výkony a výsledky národního mužstva?

Myslím si, že výkony našeho týmu rostou zápas od zápasu. Trenér po každém utkání mluví o odstranění chyb, pokaždé chce od mužstva ještě lepší výkon než předvedlo. Sám jsem zvědav a těším se, co předvedeme proti České republice.

Všimla si i finská média, jak nevyzpytatelné mistrovství světa se letos hraje? Obvykle slabší celky favority pořádně potrápily.

Samozřejmě, také se na tohle téma hodně hovoří. Myslím, že hlavním důvodem je fakt, že NHL ještě pokračuje a a moc hokejistů z ní nepřijelo. Navíc ten covid – hráči po celý rok žili v různých izolací, nyní si chtěli spíš odpočinout než být zase zavření na hotelech. A třetí důvod vidíme sami, hraje se před prázdnými hledišti před kartonovými diváky. Hokejisté nejsou tolik zapálení, ta atmosféra úrovni zápasů prostě chybí.

Sítem základních skupin dokonce poprvé v historii neprošli Švédi. U severských zemí je jistě znát rivalita – jak je tedy ve Finsku tahle senzace brána?

Švédské vypadnutí je pochopitelně obrovským překvapením a nám Finům, no jak to říct (usmívá se). Mírně řečeno, rozhodně z toho nepláčeme (směje se). Však asi víte, že v žádném sportu pro nás není nic žádná věc důležitější než porazit Tři korunky. To prostě plyne z naší historie.

Česko vs. Finsko



Deset let, pět vzájemných utkání na mistrovství světa. Vůbec poslední zápas 8. května 2017 v Paříži, kde v základní skupině čeští hokejisté otočili nepříznivý stav z 0:3 a výhru 4:3 slavili až po samostatných nájezdech. Před tím stojí za vzpomínku duel v Praze a výhra 5:3. Dvě branky tehdy v památném čtvrtfinále střílel Jaromír Jágr.

Nyní vás čekají Češi. Sledoval jste vy osobně výkony Pešánových svěřenců? Na co si budou muset dát Finové největší pozor?

Snad se na mě nebudete zlobit, ale neviděl jsem ani jedno utkání českého týmu. Ne že bych nechtěl, ale čas jsem si našel pouze na zápasy finského národního mužstva. Dobře však vím, že Češi byli před turnajem pasováni na potenciálního vítěze turnaje, takže tu nikdo nepochybuje o tom, že nás znovu čeká velice silný soupeř.

Na koho byste naopak upozornil český tým? Kdo v sestavě Suomi hraje prim?

Na to existuje myslím jednoduchá odpověď a hádám, že tím ani trenéra Pešána nijak nepřekvapím. V našem týmu letos jednoznačně vynikají mladí útočníci Lundell s Björninenem, z obránců je největší spolehnutí na Sunda.

Šampionát se hraje bez diváků, chybí výraznější emoce. Jak jej ale prožívá Finsko, máte plné restaurace nebo lidé sledují hokej spíš doma u televize? A co vy osobně?

Jak už jsme zmínili, sport obecenstvo prostě potřebuje, i proto je bez diváků letos šampionát slabší než jindy. Velká část Finů hokej sleduje doma nebo s kamarády u televize, určitě i v restauracích. Také u nás ale máme omezení počtu lidí v hospodách. Já osobně se dívám v klidu doma (úsměv).

Myslíte, že jsou Češi soupeřem, jakého si Finsko do čtvrtfinále přálo?

Na to odpovědět nedokážu. Z vaší skupiny postoupila čtyři mužstva, která pod sebou nechala Švédsko. Všechny čtyři týmy kvalitu prokázaly a rozhodne momentální forma. Česko je vždy těžkým protivníkem, za poslední roky o tom můžeme vyprávět.

Češi čekají na medaili z MS devět let, Fini jsou úřadujícími mistry světa. Favorit je tedy jasný nebo jak to vidíte vy? Tipněte si konečné skóre.

Osobně věřím, že pokud zopakujeme výkony z předchozích zápasů na šampionátu, budeme hrát dobře do obrany a soupeři nepovolíme rychlé protiútoky, pak uspějeme. Tipuji vítězství Finů 3:1. Ovšem, pokud to náhodou nevyjde, a Česko opět zvítězí, udělám to samé, co dělají politici. Prostě změním názor a na cestě za světovým titulem budu podporovat Čechy. Všechny čtenáře Deníku zdravím a přeji oboustranně povedený čtvrteční zápas.

