Trenér Filip Pešán po úvodní prohře s Ruskem sáhl hned k několika změnám v sestavě. V obraně si debut na MS odbyl čahoun Andrej Šustr, šanci dostal i benjamínek českého týmu Matěj Blümel. Dočkali se také zadák Lukáš Klok a útočníci Radan Lenc a Matěj Stránský.

Do brány se znovu postavil Šimon Hrubec a rozhodně se nenudil. Pohybliví a důrazní Švýcaři ho několikrát ochotně zaměstnali, do vedení však šli Češi. V 15. minutě využil přesilovku po bleskové kombinaci s Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem pohotový Filip Chytil.

Radost ovšem národnímu týmu nevydržela ani dvě a půl minuty. Na trestnou lavici byl poslán Lenc a jeho faul nekompromisně potrestal Grégory Hofmann, proti jehož bombě skrz shluk hráčů neměl Hrubec nárok. Do šaten se tak šlo za stavu 1:1.

Pešánův tým vstoupil do druhé třetiny náporem, jenže v čase 23:00 byl podruhé v utkání vyloučen Lenc a znovu bylo zle. Švýcarskou početní výhodu potvrdil přesnou střelou z první Timo Meier. Škoda, že těsně předtím neproměnil stoprocentní tutovku agilní Jakub Flek.

Helvetské vedení Čechy poněkud opařilo, ale jen na chvíli. Postupně opět přebírali iniciativu a vytvářeli si i šance, jenže bez gólové tečky. A to je dvojnásob mrzelo těsně před koncem druhé dvacetiminutovky, kdy národní tým opět předvedl zející díru v obraně, do níž si najel Tristan Scherwey a vstřelil třetí švýcarský gól. Faulující Libor Šulák byl u soupeře pozdě a nadělení bylo na světě.

Poprvé si zachytal Will

Do třetí třetiny vystřídal gólmana Hrubce debutant Roman Will (který tímto originálním způsobem oslavil své 29. narozeniny) a Pešán sáhl i k dalším změnám v sestavě. Cíl byl jasný: nepřipustit druhou porážku na turnaji. Jenže české šiky narážely zas a znovu na dobře zorganizovanou švýcarskou defenzivní zeď.

K tomu se navíc přidávaly zbytečné fauly mužů v bílých dresech. Hra v oslabení ubírala síly, připravovala o čas na vytvoření tlak a hlavně Švýcarům nabízela šance definitivně rozhodnout. Přesně k tomu také došlo: v 51. minutě využil další přesilovku Meier a bylo hotovo.

Češi sice ještě dokázali snížit díky Jiřímu Smejkalovi, jenže další pokusy o zdramatizování zápasu znovu ztroskotaly na českých faulech (bez ohledu na možná příliš úzkostlivé rozhodčí).

Švýcaři nabídnutou šancí v 58. minutě nepohrdli a při vyloučení kapitána Kováře využili čtvrtou přesilovku. Také Hofmann se radoval ze své druhé trefy v zápase. To už zavánělo českou ostudou.

„Nezvládli jsme hru speciálních týmů, musíme si to rozebrat a ponaučit se,“ řekl po zápase Will. Podle něj mělo mužstvo i trochu smůly. „Vždycky nám tam zbytečně vyletěla hokejka a rozhodčí to viděli. Neštastná vyloučení, ale to nás neomlouvá,“ dodal gólman.

Prekérní situace

Dvě prohry v prvních dvou zápasech? Horší vstup do MS česká reprezentace od rozpadu federace nezažila. Pešánův výběr přitom v přípravě ani jednou nezaváhal a do Rigy odlétal s medailovými aspiracemi, lekce od Rusů a od Švýcarů ale ukázaly, že problémů je víc než dost.

Zbytečné fauly, bídná hra v oslabení, zahazování šancí…

„Je mi z toho hrozně smutno. Není to jednoduchá situace, ale vždycky budeme bojovat a nevzdáváme to. I po těch dvou zápasech můžou přijít úžasné monenty a věřím, že budeme uspěšní,“ zůstává Will optimistou.

Další zápas čeká Česko v pondělí proti Bělorusku a nic jiného než výhra už nepřichází v úvahu. I tak je situace národního týmu víc než prekérní.