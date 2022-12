Marciniak letos v březnu odřídil derby pražských S ve Fortuna:lize. O devět měsíců později se dočkal největšího utkání, jaké může fotbalového rozhodčího v kariéře potkat.

Pohled do historie podává zároveň důkaz o tom, jak se společně s vývojem fotbalu měniloo i jeho rozhodování. Například ještě v Itálii v roce 1990 neexistovala specializace na hlavní a čárové, moderní terminologií asistenty. Teprve o čtyři roky později v Americe byly tyto pozice odděleny. Od německého šampionátu v roce 2006 potom FIFA deleguje stálé trojice z jedné země, případně z jedné kontinentální federace.

Rovněž se pořád navyšuje počet rozhodčích nominovaných na jeden zápas, což samozřejmě souvisí především se zavedením videorozhodčích od šampionátu v Rusku. V Kataru jich je na každý duel delegováno celkem 11, o čemž si jejich předchůdci v předešlých desetiletích mohli nechat jenom zdát, vždyť ani čtvrtý rozhodčí nebyl obvyklý ještě v 80. letech.

Uplynulých 21 finálových zápasů rozhodovali převážně hlavní rozhodčí z Evropy a jižní Ameriky. Výjimkami byly roky 1990, kdy finále pískal Mexičan Codesal, a 1998 ve Francii, tam dostal důvěru Maročan Belqola. Co se týče asistentů, je národnostní složení přece jen pestřejší, v boji o světový titul se s praporkem objevili třeba Paraguajec, Íránec, Kostaričan, Izraelec či Jihoafričan.

Jediným rozhodčím, který zasáhl do dvou finálových duelů, je Ramón Barreto z Uruguaye. Jak v roce 1974 v Německu, tak čtyři roky nato v Argentině, byl ve finále asistentem.

Slávu jiného druhu si vydobyl Tofiq Bachramov, sovětský sudí, díky jehož „nápovědě“ uznal švýcarský kolega Dienst „gól století“ ve finále v Anglii 1966. V ázerbájdžánské metropoli Baku je po něm pojmenován národní fotbalový stadion, na kterém na loňském Euro bojovala česká reprezentace ve čtvrtfinále proti Dánsku.

Jakkoli se to možná málo ví, tak poměrně výraznou stopu zanechali na světových šampionátech a v jejich finále i českoslovenští arbitři. Hned na historicky třetím MS ve Francii 1938 asistoval francouzskému hlavnímu rozhodčímu Capdevillovi Augustin Krist, rodák z Kroměříže, zapomenutá postava naší fotbalové historie.

Karol Galba měl ve Wembley v roce 1966 štěstí nebo smůlu, těžko říci, že stál ve finále Anglie – Německo na opačné straně hřiště než výše zmíněný Bachramov.

Ve Španělsku 1982 byl na utkání mezi Itálií a Německem nominován Vojtech Christov, jeden z nejlepších evropských rozhodčích 80. let. Ve finále pomáhal Brazilci Coelhovi, na stejném šampionátu řídil jako hlavní slavnostní zahajovací duel Argentina – Belgie, pískal i o čtyři roky později v Mexiku a mezitím si „střihl“ třeba finále Eura 1984 Francie – Španělsko.

V novodobé historii se na světové scéně nejvíce prosadil Evžen Amler, v roce 2002 na šampionátu v Koreji a Japonsku v pozici asistenta rozhodčího absolvoval mimo jiné i semifinálové utkání Německo – Korejská republika.

Od Langenuse k Marciniakovi

(přehled rozhodčích finálových utkání mistrovství světa ve fotbale)

1930 (Uruguay), finále Uruguay – Argentina 4:2

John Langenus (Bel.) – Ulisses Saucedo (Bol.), Henri Christophe (Bel.)

1934 (Itálie), finále Itálie – Československo 2:1 po prodl.

Ivan Eklind (Švéd.) – Louis Baert (Bel.), Mihályi Iváncsics (Maď.)

1938 (Francie), finále Itálie – Maďarsko 4:2

Georges Capdeville (Fr.) – Hans Wüthrich (Švýc.), Augustin Krist (ČSSR)

1950 (Brazílie), rozhodující utkání finálové skupiny Uruguay – Brazílie 2:1

George Reader (Ang.) – Arthur Ellis (Ang.), George Mitchell (Skot.)

1954 (Švýcarsko), finále NSR – Maďarsko 4:2

William Ling (Ang.) – Vincenzo Orlandini (It.), Benjamnin Griffiths (Wal.)

1958 (Švédsko), finále Brazílie – Švédsko 5:2

Maurice Guigue (Fr.) – Albert Dusch (NSR), Juan Gardeazabal (Šp.)

1962 (Chile), finále Brazílie – Československo 3:1

Nikolaj Latyšev (SSSR) – Leo Horn (Niz.), Robert Davidson (Skot.)

1966 (Anglie), finále Anglie – Německo 4:2 po prodl.

Gottfried Dienst (Švýc.) – Karol Galba (ČSSR), Tofiq Bachramov (SSSR)

1970 (Mexiko), finále Brazílie – Itálie 4:1

Rudolf Glöckner (NDR) – Rudolf Scheurer (Švýc.), Ángel Coerezza (Arg.)

1974 (NSR), finále NSR – Nizozemsko 2:1

Jack Taylor (Ang.) – Ramón Barreto (Urug.), Alfonso Gonzalez Archundia (Mex.)

1978 (Argentina), finále Argentina – Nizozemsko 3:1 po prodl.

Sergio Gonella (It.) – Ramón Barreto (Urug.), Erich Linemayr (Rak.)

1982 (Španělsko), finále Itálie – NSR 3:1

Arnaldo Coelho (Braz.) – Vojtěch Christov (ČSSR), Abraham Klein (Izr.)

1986 (Mexiko), finále Argentina – NSR 3:2

Romualdo Arppi Filho (Braz.) – Erik Fredriksson (Švéd.), Berny Ulloa Morera (Kost.)

1990 (Itálie), finále NSR – Argentina 1:0

Edgardo Codesal (Mex.) – Armando Perez Hoyos (Kol.), Michal Listkiewicz (Pol.)

1994 (USA), finále Brazílie – Itálie 0:0, pen. 3:2

Sándor Puhl (Maď.) – Venancio Zarate (Parag.), Mohammad Fannaei (Irán)

1998 (Francie), finále Francie – Brazílie 3:0

Said Belqola (Mar.) – Mark Warren (Ang.), Achmat Salie (JAR)

2002 (Japonsko a Korea), finále Brazílie – Německo 2:0

Pierluigi Collina (It.) – Leif Lindberg (Švéd.), Philip Sharp (Ang.)

2006 (Německo), finále Itálie – Francie 1:1, pen. 5:3

Horacio Elizondo – Dario Garcia, Rodolfo Otero (Arg.)

2010 (JAR), finále Španělsko – Nizozemnsko 1:0 po prodl.

Howard Webb – Darren Cann, Michael Mullarkey (Ang.)

2014 (Brazílie), finále Německo – Argentina 1:0 po prodl.

Nicola Rizzoli – Renato Faverani, Andrea Stefani (It.)

2018 (Rusko), finále Francie – Chorvatsko 4:2

Néstor Pitana – Hernán Maidana, Juan Pablo Belatti (Arg.)

2022 (Katar), finále Argentina – Francie

Szymon Marciniak – Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Pol.)