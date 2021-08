Úžasný počin australské královny z bazénu. Horská dráha a sedm medailí

Už je to strašně dávno, co žena na olympijských hrách posbírala sedm medailí. Historici vám poví, že se to povedlo jednou jedinkrát, v Helsinkách 1952, kde vládla sovětská gymnastka Maria Gorochovská. Ale teď v kronikách přibylo nové jméno. Emmy Mckeonová, která rozzářila Tokio.

Australská plavkyně Emma Mckeonová | Foto: ČTK