Cimanouská se na olympijských hrách objevila poprvé v životě.

Vítězka univerziády z roku 2019 vybojovala místo ve dvou sprinterských závodech - na 100 metrů a 200 metrů. Debut nic moc. Rozběh stovky se jí nepovedl - čas 11,47 na postup nestačil. V pondělí měla startovat na dvojnásobné trati. Místo toho se ocitla na letišti v rukou policie. A byla za to ráda.

Případ, který by mohl být námětem pro hollywoodský thriller, odstartoval nenápadným příspěvkem na Instagramu.

Běloruská reprezentantka se rozčílila, že ji trenéři nutí ke startu ve štafetě (4x400 metrů). "Přihlásili mě bez mého vědomí. A to kvůli tomu, že některé další běžkyně neprošly dopingovou zkouškou," poznamenala.

Podobný případ (s nátlakem ke startu ve štafetě) se udál v tuzemské atletice, kdy chování funkcionářů zkritizovala Barbora Malíková. Jenže Česko není Bělorusko. Cimanouská tímto prohlášením způsobila doma víc než pozdvižení.

Odvoz na letiště

Televizní stanice ONT ji odsoudila s tím, že ji chybí týmový duch.

Režim diktátora Alexandra Lukašenka začal pracovat. Podle tvrzení Cimanouské se najednou v jejím pokoji objevili dva funkcionáři s tím, že si má zabalit kufry. Udělala, co se po ní žádalo, ale stihla natočit krátké video, které se dostalo až k rukám Mezinárodního olympijského výboru. Její věty šokovaly.

"Pomozte mi. Snaží se mě dostat ze země bez mého souhlasu."

Agentura Reuters uvedla, že pro atletku už byla zarezervována letenka (přes Istanbul). Jenže do letadla nenastoupila. Po příjezdu na letiště Haneda se objevila policie. Stačilo takhle málo a Bělorusové dali ruce pryč.

"Je pod ochranou japonské policie," prozradil aktivista a kritik Lukašenkova režimu Anatol Kotau.

Večer tahle slova potvrdila i sama atletka. "Jsem v bezpečí. Do Běloruska se nevrátím," vzkázala.

Azyl v Rakousku?

Případ vzbudil obrovské haló, ozvali se i Češi. "Únos běloruské atletky z olympijské vesnice, protože zkritizovala trenéry, je nepřijatelný a přísně proti myšlenkám olympijských her," uvedl na twitteru Filip Neusser, šéf Národní sportovní agentury. "Situaci považuji za skandální. ČR je připravena pomoci," reagoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Únos běloruské atletky z olympijské vesnice, protože zkritizovala trenéry je nepřijatelný a přísně proti myšlenkám Olympijských her. Do Běloruska se vrátit nechce, protože ji čeká mnoholeté vězení. Poprosil jsem ministra @JakubKulhanek, aby Kryscine Cimanouské nabídl azyl v ČR pic.twitter.com/vhS1EKrjE7 — Filip Neusser (@f_neuss) August 1, 2021

Podle aktivistů teď bude Cimanouská shánět azyl v Rakousku, v úvahu by prý připadalo i Německo.

Nad jejím dalším startem na olympiádě se vznáší otazník. Teoreticky by mohla startovat v týmu uprchlíků, ale tak promptně by to podle stávajících regulí nešlo. Mezinárodní olympijský výbor navíc situaci jen prošetřuje, když požádal Bělorusko o vyjádření.

Případ Cimanouské připomněl nedávný incident, kdy Lukašenko nařídil přistání letounu Ryanair v Minsku. Na palubě seděl kritik jeho režimu, opoziční novinář Raman Pratasevič.