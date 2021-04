Nakonec to dotáhl do tehdejší divize a národní ligy, kde působil do své padesátky. Kvůli věkovému limitu potom musel skončit. Do nejvyšších ligových soutěží se nedostal. Ne, že by na to postrádal výkonnost, ale jak sám říká: „Neměl jsem v pořádku kádrový posudek." Ono s postupy rozhodčích do vyšších tříd to v minulosti nebylo tak snadné a rychlé jako nyní. „Bývalo dáno, že rozhodčí musel být tři roky v okrese, aby mohl do kraje, a tři roky v kraji, aby mohl výše. Nicméně samozřejmě vím, že takhle to už teď nejde,“ uznává Vrba.

Tři významní rozhodčí z České Třebové v akci na hřišti. Uprostřed stojí Zdeněk Vrba, po jeho boku jsou jeho již zesnulí kolegové a kamarádi Václav Dostál (vlevo) a Jiří Jelínek.Zdroj: archiv Zdeňka Vrby