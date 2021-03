Patrik Lněnička žijící v Sedlíšťkách nedaleko Litomyšle závodil do roku 2019 za oddíl z Lanškrouna, vloni přešel do sedlčanského Sportovního klubu ZLOBR. Jeho zatím životním závodem bylo mistrovství Evropy v klasickém silovém trojboji, které se konalo předloni v listopadu v litevském Kaunasu. V dorostenecké kategorii do 74 kilogramů tam zvítězil v dřepu s činkou, a to dokonce evropským rekordem 222,5 kilogramu.



„V součtu tří disciplín mi to dalo za 575 kilogramů celkové sedmé místo mezi třinácti soutěžícími, v dřepu jsem byl první, v benči devátý a v mrtvém tahu osmý,“ vzpomíná devatenáctiletý silák na svůj pozoruhodný výkon. Rekord starého kontinentu byl ostatně jeho cílem ještě před odjezdem na šampionát, takže splnil, co si předsevzal.

Doma v dorostenecké kategorii dominuje a ani evropské silácké konkurence se Patrik Lněnička rozhodně nebojí.Zdroj: Český svaz silového trojboje