A jak se bowling hraje, to se svou manželkou zjistili velice rychle. Začali objíždět české seniorské soutěže a sbírat medailové úspěchy, dokonce si založili vlastní klub, se kterým postoupili do české extraligy a pět sezon ji hráli. Stali se členy seniorské reprezentace, s níž se podívali na vrcholné soutěže včetně mistrovství světa v USA. „Kdo někdy byl v Las Vegas, tak ví, že tam je ozářený, jako když se dívá do svářečky. Když jsme se vrátili, připadalo mi to, že jsme přiletěli z kosmu,“ usmívá se bowler.

Zdroj: ABB Vidlatá Seč