Obrovskou podporu a také zdatné následovníky má ve své rodině, její syn Jakub sbíral v loňském roce republikové úspěchy v dorostenecké kategorii. „U nás jsme všichni pobláznění triatlonem. V rodině musí panovat takové souznění,“ připomíná. A jak během závodu překonává těžké chvíle, když se zdá, že už to nepůjde ani o metr dál? „Spousta lidí sleduje, co dělám, i na nich mi záleží, abych je nezklamala. Navíc si řeknu: dala jsi tréninku tolik, že by byla škoda, když máš natrénováno, abys to teď zabalila. Černé myšlenky musíte zahnat něčím veselejším. Třeba si začnu zpívat.“

Ladislava Marková.Zdroj: archiv