Jak to máme mezi sebou? Tak třeba chemie v kapele funguje velice dobře a demokracie v kapele nefunguje. Hodně se bavíme, až dospějeme k tomu, co všichni chceme, a to nás vždycky někam zavede. Třeba k novým lidem, k novým nápadům a k tomu nebýt na jednom místě. Samozřejmě se někdy zhádáme, ale všichni chtějí dělat pro kapelu maximum, a tak vždycky najdeme společnou cestu a to tak, aby to vyhovovalo všem. Jak se známe dlouho, tak o všem mluvíme otevřeně. Každý zažil v životě nějakou kaši, ale vždycky tu pro něj byla kapela a pomohla mu. Během těch 10 let jsme se na kapelu mohli spolehnout. Víme, že kapela není jen o muzice, souvisí i s partnerkami, rodinami. My jsme jak 4 bráchové, všichni víme o všech skoro všechno. A to je něco, co nám hromada kámošů, kteří se rozpadli, závidí. A také všichni víme, že to není něco, co by se mělo brát jako samozřejmost. Hodně kapel to má tak, že odpadne jeden člen, přijde jiný na jeho místo. A my jsme na tom tak, že máme tak silné pouto, že kdyby jeden odpadl, tak už se nedáme dohromady.

Kapela The Complication z Jablonného nad Orlicí.Zdroj: archiv kapely