Z Pardubic se propracoval až do pražské Sparty, se kterou si zahrál na zaplněném Old Trafford zápas Ligy mistrů proti Manchesteru United. To byl splněný sen! Další plány v jeho kariéře ovšem v roce 2006 změnil kolaps kvůli vrozené vadě srdce při utkání turecké ligy, po němž musel ukončit profesionální kariéru. Dnes žije v Pardubicích a pracuje jako regionální manažer jednoho z pivovarů.

S fotbalem začínal doma na východě Čech. "Když jsem vstupoval mezi dospělé v Lázních Bohdaneč, tak mi bylo sedmnáct let, to byla velká škola. Potom přechod do Pardubic, kde jsme hráli za trenéra Pulpita v podmínkách, které nám někdo ani dnes nevěří. Půl roku jsme nedostali ani korunu, ale partu to stmelilo, hráli jsme kolem pátého místa. Pak jsem strávil tři roky v Uherském Hradišti. S tehdejšími spoluhráči se scházíme do dneška," vzpomíná Meduna.

V roce 2004 pak z tehdejšího Synotu přestoupil do pražské Sparty. "V Čechách to pak právě gradovalo Spartou, kde jsou největší zážitky v podobě titulu a Ligy mistrů," řekl Meduna. S letenským týmem slavil mistrovský titul a poznal atmosféru prestižní evropské soutěže. V základní skupině Ligy mistrů si připsal pět startů. "Zápas na Manchesteru mi už asi nikdo nevymaže z hlavy, stejně jako utkání s Lyonem. Být na hřišti s Ronaldem či Essienem, to byly hezké momenty," vybavuje si.

Zlomový moment pro jeho kariéru následoval při angažmá v Turecku, kde hrál za Manisaspor. Po kolapsu kvůli vrozené srdeční vadě musel na nejvyšší úrovni skončit. "Chtěl jsem se hned spojit s lékaři v Česku a jsem vděčný lidem, kteří se o mě starali, že mě dostali do IKEMU k panu docentu Pirkovi. Na vyšetření mi oznámil, že druhý den jdu na operaci a s velkým fotbalem je konec. Něco jsem tušil, pořád jsem doufal, ale bylo to jasně nastavené," vrací se do roku 2006.

Zanedlouho čtyřicetiletý Meduna se pak na hřiště vrátil alespoň v nižších soutěžích. Objevil se v Živanicích, pak jezdil hrát do Rakouska. "I v nemocnici jsou rádi, že nesedím doma a nekynu. To bych dával srdci další možnost, aby se něco stalo. Když se člověk udržuje v určitých mantinelech, tak nemá žádné omezení," poznamenal. V roce 2018 oblékl v krajské soutěži dres Rosic nad Labem, letos se po kratší pauze přesunul do pardubického Torpeda. "Hraji ještě hlavně kvůli kamarádům. S přibývajícím věkem chodím do stále nižších soutěží, abych na to stačil," usmívá se Meduna.