Od roku 2000 „slouží“ Petr Kovář v řadách Orion Teamu. Vypočítávat všechny týmové úspěchy dosažené za tu dobu v motokrosových závodech jednotlivců i družstev a jména všech hvězd, které hájily litomyšlské barvy, by bylo během na hodně dlouhou trať. Jeho věrnost tomuto týmu je na poměry tuzemského motokrosu úctyhodná, stejně jako celé působení značky Orion. Vždyť celá řada ambiciózních projektů mezitím ztroskotala.

Petr Kovář a jeho jezdci.Zdroj: Orion Racing Team

„Proč my jsme tady stále? Řekl bych to tak, že nechceme vyhrávat za každou cenu. Máme rozumné majitele, kteří jezdí na závody, vědí, co se může stát, vědí, že ne každý rok se dá jezdit o tituly,“ připomněl Petr Kovář, že udržet se na motokrosovém výsluní není nic jednoduchého, tím spíše, že Orion podporuje i okruhové závody a v poslední době se stal titulárním partnerem i na Rallye Dakar.

Petr Kovář náleží k legendám českého a československého motokrosu. Dvakrát v životě vystoupil na stupně vítězů v podniku světového šampionátu: v roce 1985 na Velké ceně ve slovenském Sverepci byl druhý a o rok později ve východočeských Holicích třetí. Tehdy byl osmý v celkové klasifikaci kubatury do 125 ccm, což je pro dnešní české reprezentanty z řady důvodů nedostižná meta. Doba se ovšem od těch časů významně posunula.

Orion Racing Team v Opatově.Zdroj: Miroslav Jireček

„Dnes je motokros především o velkých penězích a je to špatně. Když jsem závodil, mohl jsem si za postup z kvalifikace a potom za umístění v závodu vyjet peníze, z nichž jsem byl schopen pokryl náklady na mechanika a podobně. Teď je to úplně jinak. Navíc už kvalifikační jízdy bývaly náročné, protože přijela třeba stovka motokrosařů a o místo na startu byla pořádná řežba. Zatímco v současné době málokdy vidíme na startu světového mistrovství plný rošt,“ porovnává Petr Kovář minulost a přítomnost.

Orion Racing Team v Opatově.Zdroj: Miroslav Jireček

Kromě své hlavní manažerské profese se třináctinásobný mistr republiky věnuje řadu let také komentování závodů. Jeho hlas pravidelně doprovází nejen podniky českého šampionátu, ale třeba i tradiční červencové mistrovství světa v Lokti nad Ohří a další akce. „Komentování mě žene k tomu, abych ve světě motokrosu nespal na vavřínech. Musím totiž něco vědět a získávat informace, ze všech možných zdrojů, aby je mohl fanouškům, kteří přišli na závody, předat. Když potom ocení, že se něco nového o motokrosu dozvěděli, je to pro mě svým způsobem odměna. Jistě jsou i jiní, kterým se můj styl nelíbí, ale to je v pořádku, každý má právo na svůj názor,“ usmívá se Petr Kovář.

Petr Rathouský na MMČR juniorů v Jiníně.Zdroj: Radek Lavička

I když motokros vyšel v roce 2020 sevřeném koronavirovými restrikcemi ještě slušně a mimo jiné stihl odjet kompletní domácí mistrovský seriál, tak to pochopitelně neznamená, že by Petra Kováře stávající situace těšila. Osobně ani profesně. Problémy s možnostmi trénování a závodění přetrvávají nadále, datum startu mezinárodního mistrovství ČR je nejisté, stejně jako přítomnost fanoušků u tratí. „Co mě třeba mrzelo, že bychom letos konečně mohli v příznivější zimě odjet šampionát v motoskijöringu. Po letech, co jsme jako spoluorganizátor bojovali většinou s absencí sněhu, ho tentokrát bylo dost, ale závody se pořádat nesměly. Jako všem ostatním mi nezbývá než věřit, že brzy bude lépe,“ dodal Petr Kovář.

Petr Kovář a Petr Bartoš.Zdroj: Deník/Radek Halva