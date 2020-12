V roce 2019 uvedli do provozu také faremní porážku s bourárnou pod veterinární kontrolou. To je Rodinná farma Bílkovi. „Život na farmě je životní styl. Zaměstnání by člověk neobětoval tolik času a energie,“ přibližuje Jiří Bílek.

Farmaření je u vás v rodině tradicí. Kam až tato tradice sahá?

Zemědělství má v naší rodině sedmdesátiletou tradici. Se zemědělstvím u nás začal náš dědeček. Jako jediný z obce nepodlehl kolektivizaci a nevstoupil do JZD. Po dědovi potom přebral zemědělství náš táta, po něm můj bratr a nyní jsme v tom s bratrem spolu.

Máte tedy k zemědělství vztah již od dětství?

V dětství to byla spíš povinnost. Zpětně jsem ale za to, co jsem prožil a zažil, velmi rád. Pamatuju si, jak jsem jako dítě běhal za dědou, když oral koňmi.

Cestu jste si tak musel najít?

Rozhodně, nepřišlo to úplně samo. Po škole jsem nejprve odešel na zkušenou do světa, vždycky mě lákalo cestování a poznávání světa. Během toho jsem vystřídal několik zaměstnání. Všechno to tak ale mělo být, abych se domů a k zemědělství zase vrátil.

Půjde někdo i ve vašich šlépějích?

Těžko říct. Mám třináctiměsíčního syna Jindříška, uvidíme až za pár let, zda ho to chytne a u zemědělství zůstane.

Co pro vás život na farmě znamená? Je to kromě zaměstnání také koníček?

Je to především životní styl. Nemůže to být zaměstnání v tom pravém slova smyslu, protože zaměstnání by člověk nikdy neobětoval tolik času a energie. Mám rád přírodu a práci na čerstvém vzduchu. Největší radost mám, když s láskou vychovaná zvířata neskončí na velkokapacitních jatkách nebo v zahraničí a maso se prodá lidem v našem okolí.

Jak velkou plochu obhospodařujete?

Obhospodařujeme louky a pole v okolí Chornic a obce Slatina nedaleko města Jevíčko.

Jak vypadá váš běžný den? Je vůbec nějaký takový?

To mě vede k další otázce. Co je vůbec běžný den pro zemědělce v této době? Člověk neví, jestli je víc podnikatel nebo zemědělec. Vše je spojeno s obrovskou byrokracií, se kterou se člověk dnes a denně střetává. Jeden den řešíte chod farmy, druhý děláte krmivo pro zvířata - při nejhorším obojí dohromady a to jsou opravdu velmi náročné dny. Běžný den nemám. Každý je jiný. Někdy je to náročnější než jindy, ale člověk by neměnil.

Jak se mění trh s masem?

Velmi. Lidé už neřeší jen cenu v obchodech, ale zajímají se také o kvalitu potravin a chtějí daleko více podporovat místní farmy. Pro některé je to vyloženě životní styl a potraviny vyhledávají buď přímo u farmářů ze svého okolí a doplňují to nákupy v bezobalových prodejnách. Lidem dává smysl potravinová soběstačnost v regionu a ekologie obecně.

Jak na tom dnes jste? O maso je tedy zájem?

Ano, velký. Pořád máme co dělat, čímž našim zákazníkům opravdu moc děkujeme. Jejich podpory si velmi ceníme.

Co všechno nabízíte?

Především vyzrálé hovězí maso, obilí a okrajově také dýně. Porážíme nejen naše býky, ale i hovězí od drobných zemědělců z našeho okolí, kteří stejně jako my dbají na celkovou životní pohodu zvířat, tzv. welfare.

Kdo jsou vaši odběratelé? Máte nějaké VIP odběratele?

Jedná se většinou o lidi z okolí, ale najdou se i tací, kteří za námi přijedou od Ostravy, Pardubic či Brna. Mezi odběrateli se najdou i doktoři, právníci i majitelé různých firem.

Ovlivnila vás nějakým způsobem současná situace na trhu?

Na jaře o maso poměrně znatelně zájem opadl. Nikdo nevěděl, co se bude dít a jak se situace bude vyvíjet. Nyní je ale zájem tak velký, že máme co dělat, abychom poptávku pokryli.

Chystáte nějaké novinky?

Určitě. Nyní necháváme hovězí maso zrát 9 dní. V budoucnu chceme přistavět zrací box a nechat maso suchým zráním zrát více než 21 dní. Dále bychom také chtěli maso sušit.

Čím je pro vás maso? Umíte si představit, že byste nejedl maso?

Maso pro mě znamená zdroj vitamínů a minerálů. Snažíme se jíst zdravě. Máme často i bezmasé pokrmy, není rozhodně podmínkou, že maso musím mít denně na talíři. Držím se toho, že základem je vyvážená strava.

Jak se stavíte ke stále hlasitějším, i když ne úplně podloženým, výzvám k omezení konzumace hovězího masa, ať už v zájmu vlastního zdraví, nebo dokonce v zájmu celého životního prostředí?

Určitě nedává smysl převážet maso z druhé strany zeměkoule, kde se chovají zvířata v tisícových stádech jako výrobní artikl. Maso je a bude součástí našich jídelníčků. Pokud je maso kvalitní a jeho cena je této kvalitě úměrná, není nutné ho jíst v takovém množství. Jsem přesvědčen, že udržitelná cesta je Slow Food.

Co dalšího vás baví?

Vymýšlení nových projektů a jejich následná realizace. Ať už se to týká ekologie, moderních technologií nebo soběstačnosti a udržitelnosti zemědělství. Ani zájem o cestování a poznávání nových věcí mě neopustil.

Slow Food



Hnutí založil v 80. letech 20.století Carlo Petrini v Itálii jako protiklad fast foodu. Jeho cílem je naučit vážit si kultury stolu, chránit a vychutnávat si místní produkty, které by mohly být odsouzeny k zániku na úkor mezinárodní standardizace potravinářskách výrobku. Hnutí Slow Food prosazuje místní produkty a domácí odrůdy plodin.

Příběh masa



Maso z Rodinné farmy Bílkovi pochází z býků, které Bílkovi chovají ve volném ustájení na hluboké podestýlce a krmí výhradně krmivy z vlastní produkce, což se odráží na jejich zdraví a kvalitě masa.



„Tím, že jsme uvedli do provozu vlastní miniporážku v areálu farmy, nejsou zvířata vystavována nadměrnému stresu. Po porážce necháváme maso ve čtvrtích zrát tzv. suchým zráním 9 dnů v chladícím boxu při konstantní teplotě a vlhkosti. Během tohoto procesu dochází k přirozeným enzymatickým a biochemickým procesům, které mají za následek zkřehčení a zvýraznění chuti masa. Takové maso je pak pro kuchyňskou úpravu nejvhodnější, jelikož je měkké a příjemně aromatické,“ říká Jiří Bílek.



Prodej je určen koncovým zákazníkům. Maso je vakuově baleno. Prodáváme jej ve formě smíšených 10kg balíčků nebo si můžete objednat speciality jako nízký a vysoký roštěnec, pravou a falešnou svíčkovou a také mnohé druhy z vnitřností,“ zakončuje Jiří Bílek.



(Více na www.farmabilkovi.cz)

Doporučení pro kuchyňskou úpravu



• Přední maso – vhodné na dušení, vaření, pečení

• Zadní maso – hodí se na pečení, španělské ptáčky, steaky

• Pupek – pro přípravu polévek i omáček; lze připravit i roládu či kapsu

• Hrudí – na vaření, pečení

• Žebro – namarinované výborné na pečení nebo do základu silného vývaru

• Nízký roštěnec – nejlepší na grilování, lze použít i k dušení nebo z něj připravit roastbeef

• Vysoký roštěnec – steakové maso

• Pravá svíčková – vhodný na přípravu tatarského bifteku, vysokých steaků či medailonků

• Falešná svíčková – lze použít na tatarský biftek, vhodné k dušení, opečení v celku, na ragů či medailonky