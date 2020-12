Ze začátku, když jsem odešla ze školství a začala dělat věci v souladu s mou duší, jsem se potkávala s lidmi, kteří mi říkali: „Ale to nemůžeš! Nemůžeš dělat tohle! A jindy zase tamto!“ Časem jsem přišla na to, že tyto věty jsou vlastně jejich vnitřní hovor k nim samým. To oni musí takhle hlasitě přesvědčit sami sebe, aby nakonec nezjistili: „Ono to fakt jde? Jak to, že to nedělám? Jak to, že tu pořád takhle blbnu?“ Na začátku byla stejnou výzvou i moje hlava, která přicházela s podobnými pochybnostmi. Obzvláště jako učitelka jsem se pohybovala na rozmezí, co je dobře, co je špatně, aby všechno bylo dokonalé. Aby to mělo tah, a že nesmím dělat chyby, a že chyba je nepřítel.

Zdroj: archiv H. Jeništové