O tom, že věk je jenom číslo, vypovídá následující příběh. Osmnáct let se živil jako autokarosář, aby následně pracoval jako fotografický laborant a vedoucí party údržbářů. Ale nejdelší období, téměř 30 roků věnoval profesní práci kulturnímu životu dvou měst, Žamberku a Letohradu. Žamberku, kde žije prakticky celý život, Letohradu, kde se narodil a odkud pocházel otec a prarodiče.

Duo ťuk. | Foto: Archiv

Jaroslava Moravce však prakticky celý život provázel především vztah ke kultuře, muzice, divadlu a dalším disciplínám, historii, literatuře, fotografii. Prostě všemu, co splňuje poslání „péče o duši“ v duchu Platónova odkazu. A tak se postupně v mládí přes zpívání dostal do Vojenského uměleckého souboru v Táboře, absolvoval během dvou let kolem 350 vystoupení, tam se podílel na založení folkové kapely Trumšajt a po návratu z vojny jezdil nejprve sám s kytarou, otvíral výstavy, aby později hrál na folkových scénách.