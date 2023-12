Každý, kdo má doma štípačku na dřevo ví, že ji používá v nejlepším případě jeden či dva týdny v roce. A pak zase stojí někde v koutě. Antonín Matyáš z Dolní Dobrouče jí dal novou práci. Udělal si z ní moštovač.

Foto: se svolením Antonína Matyáše

„Strýc mé manželky má obrovský jabloňový sad. Je na něm okolo pěti tisíc stromů. Představte si, kolik je z nich jablek. Není žádná šance je spotřebovat. Nakonec padají a pasou se na nich koně,“ říká Antonín Matyáš z Dolní Dobrouče v Pardubickém kraji o důvodech, které ho vedly ke zlepšováku. Jde podle něj navíc o letní odrůdy, které nelze dlouhodobě skladovat.



„Když si natrháte okolo deseti bedýnek, tak vydrží do Vánoc, maximálně do února. U nás je sice moštárna a máme tady šikovné zahrádkáře. Když jim ale přivezete jablka, tak vám dají už hotový mošt v lahvích. Mají na to linku a jde jim to pěkně od ruky. Vtip je v tom, že dostanete mošt z jiných jablek. Takže si vlastně ani nepochutnáte na těch svých. To se nám moc nepozdávalo,“ vysvětluje Matyáš.

Od vrtačky přes štípačku k moštovači

A tak přemýšlel, jak úrodu zužitkovat v domácích podmínkách. „Tchán občas moštoval. Byla to oblíbená rodinná akce. Jablka klasicky sešrotoval vrtačkou a celá rodina poté točila šroubem. Bylo to sice pěkné, ale za dopoledne se skoro nic neudělalo,“ říká o domácím moštování a dodává: „A tak mě napadlo, že bych mohl využít štípačku na dřevo. Má správný pohyb i dostatečný tlak.“

Vytvořil proto speciální nástavec, který namontuje na ostří štípačky. Z původního moštovače mu zůstal železný kruh a soudek. Ty se postaví do místa, kam štípačka stlačí nástavec.

„Nejvíce jsem dumal právě nad nástavcem. Ostří je ve štípačce napevno a navíc zešikma, protože jsem to udělal z profilů, které se na ostří nasadí z obou stran a sešroubují se k sobě. Musel jsem tam dát samozřejmě podložky, protože štípačka má strašnou sílu a šrouby by přeštípla,“ popisuje kutil vývoj moštovacího stroje.

Jablka prohnal drtičem na větve

„Druhou věcí, kterou jsem musel zefektivnit, bylo krouhání. Napadlo mě, že máme doma starý drtič na větve. Je pravda, že příliš nedrtil, i když na něm píšou, že zvládne větvě do několika centimetrů. Zkusil jsem do něj hodit jablko a ono to fungovalo,“ říká dále Antonín Matyáš.

Drtičem tedy prohnal jablka a drť dal v pytli do soudku pod nástavcem. Stačilo štípačkou vylisovat zkušební mošt.

Po počátečních testech ale zjistil, že nástavec netlačí rovnoměrně po celé ploše, a tak k němu ještě přivařil železnou plotnu.

Ta má rozměry přesně na průměr soudku. „Nyní je to perfektní, tlačí to krásně a mošt teče jedna radost. Nejdéle trvá, než se jablka přivezou, umyjí a našrotují. To si vezme zhruba půl hodiny. Moštuje se od 10 do 20 litrů za hodinu. Když pomůže rodina, tak i více,“ vypočítává kutil.

Co vylepšit? Kapacitu drtiče

„Kdybych nástavec na štípačku dělal příště, určitě bych ho o něco zkrátil. Je zbytečně dlouhý, a proto se do soudku špatně vkládá drť. Všem bych doporučil, aby si udělali větší pracovní prostor. Určitě předělám drtič. Má totiž malou kapacitu a jablka se musí překrajovat. Co se týče principu, tak bych nic neměnil,“ uzavírá Antonín Matyáš.