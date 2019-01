Žamberk - V Městském muzeu v Žamberku jsou od soboty k vidění knižní vazby Jiřího Fogla, včetně makety Ďáblovy bible

UMĚLECKÝ KNIHAŘ Jiří Fogl se svojí dcerou Pavlínou Rambovou prohlížejí výsledek své práce. Je to největší a nejtěžší kniha, kterou v životě vázali. | Foto: Josef Kvičera

V roce, kdy žamberský rodák Jiří Fogl, mistr knihařského řemesla v oboru umělecké knižní vazby, oslavil významné životní jubileum, připravilo městské muzeum výstavu z jeho tvorby. Od soboty je v muzeu k vidění zhruba šest desítek špičkových uměleckých knižních vazeb.

Dílna Jiřího Fogla je renomovaná značka

Ačkoli je Jiří Fogl v oboru knižní vazby v podstatě samouk, vystudoval totiž průmyslovku a živil se jako konstruktér, dostalo se mu všeobecného uznání. Zkušenosti čerpal od opravdových mistrů řemesla, z nichž první byl jeho strýc Jiří Faltus. Papír, kůže a klih mu zavoněly v 70. letech. „Začalo mě to zajímat a začal jsem chodit ke svému strýci. Učili mě i další špičkoví knihaři, o své zkušenosti se se mnou podělil Jindřich Svoboda z Brna nebo manželé Sobotovi z Lokte. Člověk musí mít trpělivost, být trošku zručný na ruce, mít představivost a pokoru k materiálu i k tomu, co se zpracovává,“ rekapituluje knihař.

Spojení mistrné řemeslné dovednosti a umění, ale také skromnost a pokora, udělaly z dílny Jiřího Fogla a jeho dcery renomovanou firmu, jejíž produkty, knižní vazby a kožené kazety, najdete v Kanceláři prezidenta republiky, v Památníku národního písemnictví nebo na vysokých školách.

„Zpracováváme hlavně kůži, pergameny, ruční papír. Naše dílna se zabývá v první řadě individuálními zakázkami. V republice je nějakých šedesát, sedmdesát lidí, kteří jsou ochotní se prát s kůží, s návrhy, zúčastňovat se výstav. Ostatní je průměr, který sklouzne ke sbírkám zákonů, nechtěl bych, aby to byl náš případ,“ říká Jiří Fogl. Před pár lety v žamberské dílně vznikla maketa Codexu Gigas, tedy Ďáblovy bible. Toto úctyhodné dílo je v muzeu k vidění do zítra. V současné době pracuje Jiří Fogl s dcerou na kožených kazetách. „Vyrábíme je pro keramika pana Šedivého, který s malířem Komárkem vytvořil sadu keramických kachlí, ty adjustujeme do speciálních kazet,“ naznačil knihař. A která vazba mu obzvlášť utkvěla v paměti? „Ke každé vazbě mám specifický vztah.

Absolutní jednička, co jsme tady vyrobili, byla maketa Codexu Gigas. Dělali jsme stěžejní díla Komenského, Erbenovu Kytici, děláme hodně titulů pro nakladatelství Bonaventura Praha, to jsou špičkové bibliofilské věci. Těžko se dá vypíchnout jedna kniha. Ale jednu takovou mám. Když jsem ji poslal do soutěže jako méně známý knihař a porota ji dostala do ruky, členové říkali: ´aha, to nám poslal pan Svoboda z Brna´. To byla absolutní republiková jednička. Když mi to pak řekli, to jsem tedy povyrostl,“ zavzpomínal Jiří Fogl.