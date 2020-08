„Vypráví například příběh občana našeho města a válečného veterána Vasila Timkoviče, ale také další podrobnosti ze života osobností z našeho regionu,“ uvedl mediální asistent města Jiří Holý. Vasil Timkovič zažil kruté věznění v Sovětském svazu. S československou vojenskou jednotkou se poté zúčastnil osvobozování Kyjeva a bitvy o Dukelský průsmyk.

„Tam to byl největší masakr,“ popsal válečnou vřavu Timkovič. Konec války ho zastihl ve Vsetíně. Jako občan předválečné Československé republiky viděl hlavní město Prahu poprvé v květnu 1945 při slavnostní vojenské přehlídce. Bylo mu tenkrát 22 let. Na Podkarpatskou Rus, která se po válce stala součástí Sovětského svazu, se natrvalo už nikdy nevrátil. V současnosti žije plukovník Vasil Timkovič v České Třebové.

Na výstavních panelech si lze přečíst i vzpomínky Richarda Husche z židovsko-německé rodiny, Anny Vašátkové nuceně vystěhované z rodného statku a dalších pamětníků, kteří vyprávěli svůj příběh pro Paměť národa.

Výstava bude postupně během roku představena v osmi městech Pardubického kraje. Z České Třebové se přesune do Pardubic, na Orlickoústecko zavítá ještě v listopadu do Králík (od 1. 11. do 1. 12.).