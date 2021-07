„S Chocní jsme velmi dobří sousedé, a proto jsem rád, že společně podpoříme dobrou věc. Vážím si toho, že se přidali i naši muzikanti a spolupracovníci z M-klubu,“ sdělil starosta František Jiraský.

V amfiteátru bez nároku na honorář vystoupí Iva Vrátilová & Filip Dvorský, Kamarádi Choceň, Tomáš & Ondřej Karlíkovi, Nikol Držmíšková & Martin Bureš a Pěvecký sbor Otakar. Jako speciální host z nedaleké Litomyšle se představí i kytarista a zpěvák Zdeněk Bína z kapely minus123minut.

V průběhu koncertu a jeho live streamového přenosu mohou lidé přispět na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí, které ve čtvrtek 24. června zpustošilo ničivé tornádo. Přispět bude možné více způsoby. Návštěvníci koncertu mohou darovat libovolný příspěvek do pokladniček veřejné sbírky Českého červeného kříže, anebo spolu s diváky live streamového přenosu na Facebookových stránkách Vysokého Mýta, Chocně a M-klubu mohou pomoci prostřednictvím webové platformy na www.darujme.cz/promoravu a darovat peníze do veřejné sbírky Nadace Via.