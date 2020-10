Zhoršená epidemiologická situace nedovolí uspořádat vyhlášení soutěže Komenský a my ani v náhradním termínu v říjnu.

Ze soutěže Komenský a my v Brandýse nad Orlicí. | Foto: archiv pořadatelů

Soutěž probíhala ve třech kategoriích od října 2019 do konce ledna 2020. „Veškerá ocenění a ceny zašleme výhercům poštou,“ uvedl za organizátory Miloslav Dušek s tím, že byl vyhlášen 19. ročník soutěže a protože je korespondenční, jejímu pokračování nemůže zabránit ani koronavir. Témata se připravují, do konce října by měla být zveřejněna na internetových stránkách. "Věřím tomu, že vyhodnocení a předání cen 19. ročníku soutěže Komenský a my proběhne již standardním způsobem v březnu roku 2021," dodal Dušek.