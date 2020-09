Na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě bude do 4. října k vidění výstava Voda & civilizace. Za cíl má upozornit na klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek, včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje.

Výstava Voda a civilizace, kterou si jen v Praze vloni prohlédly stovky tisíc lidí, zamířila i do Vysokého Mýta | Foto: archiv ČEZ

Diváci si prohlédnou texty od řady světově uznávaných vědců i fotografie pocházející od Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, včetně záběrů důležitých vodních staveb z Královéhradeckého kraje. Pětadvacet panelů výstavy je možné vidět i po setmění – díky nasvícení alternativními zdroji. „Voda byla u vzniku života a paradoxně není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání. Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den. Může, pokud si skutečně neuvědomíme a nedojde nám, že to, jak bude vypadat naše budoucnost, jejíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale nás všech. Výstava Voda a civilizace má od začátku jeden zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně. Naši budoucnost máme jen a jen v našich rukou. A nikdo to za nás neudělá. O tom svědčí i dějiny člověka na této planetě,“ říká kurátor a spoluautor výstavy Miroslav Bárta, prorektor Univerzity Karlovy v Praze, archeolog a egyptolog.