V 17 hodin se koná jejich vernisáž. A o co jde? Secesní odívání a 200 let poštovní schránky.

„Až do 20. září budou v Hernychově vile k vidění až dvě stě let staré poštovní schránky a kromě nich i krásné secesní oblečení,“ lákají organizátoři. To ale rozhodně není vše, co muzeum nabízí.

Až do konce června je tu ještě k vidění výstava Neukölln im Ersten Weltkrieg 1914-1918/Berlínská čtvrť Neukölln za první světové války 19141918, panelová výstava je k vidění v hale Hernychovy vily. Na 12. až 14. července tu pak chystají Víkend dětem.