Letohrad - Pozor žáby! To je aktuální výstava v letohradském městském muzeu. A rozhodně to nejsou jen žáby na fotkách…

Ukazují i zábrany

Tak jako každý rok, i letos patří začátek roku v letohradském muzeu přírodovědné výstavě. Letos vsadili na žáby a prozrazuje víc, nejen o jejich životě, rozmnožování, migraci, ale i tom, kdo jim škodí a jak je chránit.

„Protože z 21 druhů žab, které tady v České republice žijí, není pouze jeden druh na seznamu ohrožených zvířat,“ konstatuje muzejnice Dagmar Bednářová.

Výstava žab, to ale nejsou jen panely s fotografiemi. „Jsou tu lihové preparáty nebo vycpaní predátoři obojživelníků, takže například výr velký nebo kos,“ ukazuje na dvě vitríny. V lihu je tu například pipa americká, která má zajímavý způsob rozmnožování.

„Samice si zamačkává oplozená vajíčka do naběhlé kůže na hřbetě. Celý vývoj probíhá v komůrkách v kůži, líhnou se zcela vyvinuté asi dva centimetry velké žabky,“ prozrazuje například výstava. Své místo tu mají i věrné sádrové modely několika druhů žab i zábrany, které je chrání při migraci, a to oba typy – trvalé i dočasné. „Sádrové modely skutečně vypadají jako živé, už se tu děti ptaly, jestli jsou to vycpané žabičky a proč je nepustíme ven,“ usmívá se Dagmar Bednářová.

Výstava je vhodná nejen pro rodiny s dětmi, kdy právě pro děti je tu přichystán koutek s omalovánkami či přiřazovačkami, ale i pro školy. Trvá do 16. března.

Co se chystá dál?

I na další měsíce se chystá pestrý program. Žáby v muzeu vystřídá výstava Kroje z našich sbírek, nebude chybět tradiční jarní výstava a pak i krajky místní krajkářky Marie Králíkové. Prázdno nebude ani ve výstavní síni v přízemí letohradského zámku, kde se chystá zajímavá výstava Svatba aneb jak šel čas a na letní období budou prostory patřit výstavě Hrátky se zvířátky. A už se připravují i tradiční Brány památek dokořán, které budou společně s tradiční výstavou dortů v sobotu 27. dubna.