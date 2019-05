„Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravily napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále,“ informuje Československá obec legionářská. Co uvidíte? Vůz polní pošty, těplušky či vozy zdravotní, krejčovské, kovářské, velitelské, obrněné nebo třeba ubytovací.

Otevřen bude každý všední den od 8 do 18 a o víkendech od 9 do 19 hodin – dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost. V Lanškrouně bude legiovlak až do neděle, od 18. do 23. června pak zastaví v Chocni.