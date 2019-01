Letohrad - Výstava leteckých fotografií krás Orlickoústecka k připravované knize Orlickoústecko z nebe je do konce ledna k vidění v prostorách Knihovny v Letohradě.

Výstava leteckých fotografií krás Orlickoústecka k připravované knize Orlickoústecko z nebe je do konce ledna k vidění v prostorách Knihovny v Letohradě. Fotografie zachycují třeba Dolní Moravu, kapli. sv. Jana Nepomuckého v Letohradě či zámek Nové Hrady. | Foto: Archiv organizátorů

Vidět můžete například zrekonstruovaný zámek Nové Hrady, kapli sv. Jana Nepomuckého v Letohradě shlížející na město z kopečku, pseudogotický kostel sv. Jana Křtitele v Damníkově, pohled na Brandýs nad Orlicí spolu s přírodním bludištěm, pohled z výšky na areál Dolní Moravy, Dlouhou Třebovou a další krásné fotografie.

Orlickoústecko se vyznačuje velkou rozmanitostí krajiny, na své si přijdou milovníci strmých horských vrcholů, ale také ti, kdo mají rádi klidné procházky krásnou přírodní scenérií.

Výšková členitost Orlickoústecka je nejvýraznější v rámci celé České republiky.

Nejvýše položený vrchol Kralický Sněžník se vypíná v nadmořské výšce 1424m a oproti tomu nejnižším místem je řečiště Loučné (248 m. n. m.) na západním okraji regionu.

Oblast zajímavá v každém ročním období, po celý rok je návštěvníkům k dispozici turisticky atraktivní areál Dolní Morava pod Kralickým Sněžníkem s populární a hojně navštěvovanou Stezkou v oblacích, avšak k dispozici jsou zde i další atrakce jako adrenalinový park, bobová dráha, Single trails. Kdo by se chtěl trošku ponořit do historie a vychutnat si atmosféru dob minulých, může navštívit zříceny hradů Lanšperk, Litice a Žampach. Na Vysokomýtsku stojí za návštěvu krásně zrekonstruovaný zámek Nové Hrady a celý jeho areál. Rokoková stavba vybudovaná v letech 1774–1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel, často nazývána "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles".

V Letohradě poutá zájem turistů Muzeum řemesel a zpřístupněná zrekonstruovaná tvrz Orlice, která návštěvníkům nabízí nejen prohlídku malebných prostor s originálním gotickým a renesančním sklepením, sbírkou zbraní, funkční historickou knihtiskařskou dílnou a dalšími expozicemi, ale i restauraci, středověkou krčmu a ubytování. Z novodobé historie poutá pozornost soubor pevností, vybudovaných před 2. světovou válkou v blízkosti Králík, Těchonína a Mladkova. Na Mariánském kopci nad městem Králíky se nachází významná církevní památka bývalý klášter servitů, později redemptoristů poutní kostel Nanebevzetí P. Marie vystavěný v letech 1696-1700.

Mnohé z těchto zajímavostí spatříte v připravované knize Orlickoústecko z nebe. Výstava je v letohradské knihovně otevřena každé pondělí, středu a pátek od 8 do 18 hodin, a to až do konce ledna.