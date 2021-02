/FOTO/ Divadelní sály už jsou dlouho tiché. Umění si však cestu za divákem najde. I kdyby to mělo být přes tlusté sklo výlohy. Ve Vysokém Mýtě divadelníci našli způsob, jak dál žít kulturou, i když kvůli koronaviru není shromažďování lidí žádoucí. Vysokomýtský Divadeliér proměnil výlohu v centru města na jeviště. První akci už má za sebou, přes sklo zazněla poezie.

Poezie za sklem. Poetický večer osvěžil Vysoké Mýto dechem kultury. | Foto: FB Divadeliér

„Už čtyři měsíce máme s kolegyní zavřené divadlo a máme tvůrčí přetlaky,“ vysvětluje pohnutky Divadeliéru Adéla Popelářová a dodává: „Když jsme vymýšleli, jak dostat alespoň kousíček kultury lidem blíž, napadl nás poetický večer pro kolemjdoucí. Každý z nás teď tvoří doma, hledá formu vyjádření i v jiném druhu umění, než který mu je vlastní.“ Kulturní akce se mohla konat, aniž by porušila jakékoliv protiepidemické zásady. Účinkující vystupovali ve výloze sami, hlas byl přenášen ven do ulice pomocí ozvučení. Přesný čas Divadeliér předem nezveřejnil, aby předešel případnému shlukování lidí. „První večer se přednášely texty od šesti autorů. Sice to byla jen taková vlaštovička do éteru, ale zpětné vazby jsou skvělé, lidé byli nadšení. Pro mě to jen potvrzení, že po živém umění je už skutečně duše národa vyhladovělá,“ bilancuje divadelnice.