Na co kam v okrese:

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Lokálkou z Dolní Lipky do Štítů

(do 27. září, Obecní úřad Červená Voda)

Od zahájení vlakové dopravy v Červené Vodě uplyne v prosinci letošního roku 120 let. To je příležitost k výstavě zvané Lokálkou z Dolní Lipky do Štítů, která mapuje historii místní železniční tratě. Výstava je přístupná v zasedací místnosti v přízemí obecního úřadu až do pátku 27. září.