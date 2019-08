Kinematograf zastaví v Libchavách

(11. – 14. srpna vždy od 21.00 hodin, Libchavy)

Kinematograf bratří Čadíků z Ústí nad Orlicí v neděli přejíždí pouze do sousedních Libchav. Promítání se koná na „umělce“, kde v neděli večer zahrají českou pohádku Čertí brko, v pondělí Hastrmana, v úterý se na plátně rozvine příběh filmu se skvělým hereckým obsazením a názvem Chata na prodej a letošní promítání ve středu zakončí komedie Po čem muži touží. Promítání začíná vždy ve 21 hodin, vstupné na něj je dobrovolné.

V Králíkách zastaví Legiovlak

(13. – 18. srpna, nádraží v Králíkách)

Nádraží v Králíkách bude jedenadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po okresních a dalších městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Králíkách přístupný zdarma od úterý 13. až do neděle 18. srpna. Ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin. Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon, kterými se čeští legionáři přepravili napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále.

Zvou na Den židovských památek

(11. srpna, Židovský hřbitov v Žamberku)

Žamberk se opět připojuje k celostátní akci Den židovských památek v České republice. Zdarma bude přístupný židovský hřbitov v Žamberku a vstupní budova – ohel s výstavou na téma Židé a Žamberk, nacházející se v blízkosti muzea nad parkovištěm v ulici Čs. armády. Komentované prohlídky s průvodcem v 10.30, v 13.30 a v 15.30 hodin. V letošním roce se poprvé připojuje i bývalá židovská synagoga na podměstí, dnes husitský kostel v ulici Českých bratří.