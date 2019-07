Vyrazte do památníku celnictví

vždy od čtvrtka do neděle, Králíky

V budově bývalého gymnázia v Králíkách je od loňského září otevřen unikátní Východočeský památník celnictví. Expozice mapuje vývoj celnictví a pašeráctví od dob starověku až do roku 2007. Najdou se tu uniformy i brašny celníků, jejich vybavení na vyhledávání zboží či historické fotografie. Unikátem pak je vitrína s takzvanou potravinovou šmelinou. Muzeum je otevřeno od čtvrtka do soboty od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neděli pak vždy od 13 do 16 hodin.

Naplňme psí misky, vyzývá statek

do 4. srpna, Babiččin statek Líšnice

Babiččin statek v Líšnici u Žamberka se zapojil do sbírky pro Psí domov v Lukavici na Rychnovsku. Na statku slouží sběrný box s podtitulem Naplňme psí misky a až do 4. srpna se tu vybírají granule, konzervy, těstoviny, rýže, pamlsky, deky, ručníky, prostěradla, hračky, sudy, barely i velké uzavíratelné kbelíky. Pomoci může každý. Babiččin statek se zvěřincem je otevřen denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin, vstupné je 25 korun za osobu.

Středa, letního kina třeba

31. července, Choceň, Lanškroun, Žamberk

Hned na třech místech ve středu večer promítá letní kino. Na ostrově v Chocni ve 21 hodin začíná český černobílý film režiséra Miloše Formana Černý Petr. Zámeckou zahradu v Lanškrouně pak ve 21.30 rozezní příběh neústupného válečného veterána Walta Kowalského ve filmu Gran Torino a ve stejný čas začíná promítání i na terase pizzerie u Divišova divadla v Žamberku. Tady se diváci pobaví u české komedie Po čem muži touží s Jiřím Langmajerem v hlavní roli.