Žampašské letní nokturno

(13. července od 18 hodin, Kaple sv. Bartoloměje Žampach)

Římskokatolická farnost Žamberk dnes pořádá benefiční koncert. Nese název Žampašské letní nokturno Tomáše Vinkláta a Renaty Lichnovské a zazní tu skladby Beethovena, Griega, Smetany a dalších. Skladby přednese, jak napovídá název, pianistka Renata Lichnovská a houslista Tomáš Vinklát a výtěžek z benefičního koncertu bude použit na opravu kostela svaté Kateřiny Alexandrijské v jen pár kilometrů vzdálené Písečné. Vstupné je dobrovolné.

Na Králicko vyjede historický vlak

(13. července v 8.54 z České Třebové)

Pardubický kraj v sobotu vypraví další historický vlak na Králicko. Tentokrát vlak potáhne historická dieselová lokomotiva Sergej. Kde nastoupíte, je na vás, cílem můžou být Hanušovice nebo můžete vystoupit třeba v Červeném Potoce a nechat se resortním minibusem dovézt na Dolní Moravu. Tady na vás čeká bobová dráha, Stezka v oblacích, Mamutíkův vodní park či Lesní zážitkový park. Zpět jede vlak ve 14.30 hodin z Hanušovic.

Pes, nejlepší přítel člověka

(do 1. září, Městské muzeum Žamberk)

Aktuální výstava v žamberském městském muzeu je zaměřena na vývoj psa jako domácího zvířete, jeho divoké předchůdce vlky a práci psů ve službách člověka. Představena je třeba unikátní sbírka historických psích známek, saně pro psí spřežení či trofeje a ocenění žamberských psů a jejich chovatelů. Výstava je interaktivní, děti mohou nakouknout do jeskyně s vlky. Otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, o víkendech od 14 do 17 hodin.