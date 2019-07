Fotbal v Zámrsku slaví 100 let

13. července od 9 hodin, fotbalové hřiště Zámrsk

Fotbalové zápasy všech věkových kategorií, které završí benefiční zápas Staré gardy Zámrsk proti týmu Real Top Praha, kde si zahrají takové hvězdy, jako je Jakub Voráček, David Pastrňák, Patrik Berger, Marek Jankulovski, Jan Koller, Karel Poborský, Jaromír Bosák, Ivan Trojan, Robert Záruba, Lavi a další… To jsou oslavy 100 let fotbalu v Zámrsku, kde sportovní program doplní i hudba v podání Dirty Way, Dalibora a Sabiny Slepčíkových, Ready Kirken a Aleše Brichty.

Muzeum zve na Víkend dětem

12. 14. července, zahrada Městského muzea v Ústí n. O.

Zahrada Městského muzea v Ústí nad Orlicí bude o prodlouženém víkendu patřit dětem. V pátek v 10 a v 15 hodin se tam odehraje Větrná pohádka, v sobotu v 15 hodin začnou Rytmy sběrného dvora a v neděli v 15 hodin Divadlo Věž přiveze pohádku Včelí medvídci zpívají. Vstupné je dobrovolné.

Králický řopík hlásí otevřeno

dle otevírací doby, muzeum Králický řopík, Králíky

Muzeum opevnění Králický řopík zve na návštěvu. Aktuálně je tam otevřeno do 14. července, pak přivítá turisty od 22. července do 11. srpna a o víkendu 16. – 18. srpna, kdy se koná tradiční Cihelna, změna kvůli počasí je vyhrazena. „Otevření signalizuje vyvěšená státní vlajka,“ informují provozovatelé. Šedý betonový objekt lehkého opevnění vzor 37 číslo 111 neboli Králický řopík je z roku 1938, stojí naproti vojenskému muzeu a nadšenci se mu věnují už 19 let