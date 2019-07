Léto odstartuje Čert a Káča

10. června od 17.30 hodin, Jablonné nad Orlicí

Léto bude v Jablonném nad Orlicí ve znamení kultury, a to nejen pro dospělé. Děti mohou ve středu v podvečer vyrazit na dvoreček za Informačním centrem, kde pro ně divadlo Dokola zahraje klasickou českou pohádku Čert a Káča. Klasická česká pohádka na motivy příběhu Boženy Němcové vypráví o tom, jak to dopadne, když popletený čert si na svých zádech odnese do pekla místo lakotného a zlého starosty hubatou a tancechtivou Káču…

Memoriál Jiřího Leichta

12. července od 17.00 hodin, Těchonín

V Těchoníně se v pátek odpoledne uskuteční jedenáctý ročník časovky horských kol. Koná se od roku 1989, dříve nesla název „O pouťový koláč“, po úmrtí zakladatele a hlavního organizátora Jiřího Leichta dostala nový název. Časovka je otevřená pro širokou veřejnost, prezence začíná v 15.30 u obecního úřadu, trasa měří 12,7 kilometru a jede se v několika kategoriích. Startovné je 50 korun a každý startuje na vlastní nebezpečí, přičemž přilba je povinná.

V muzeu ožily staré hračky

do 4. října, Regionální muzeum Vysoké Mýto

Hračky 1850 – 1950 aneb Dětský svět zapomenutých her, to je výstava, která je k vidění v mýtském regionálním muzeu. K vidění jsou mechanické hračky, dětské promítačky „Laterna magica“, modely parních strojů a starých automobilů, dřevěné i kovové stavebnice, kostky, skládačky a oblíbené společenské hry, loutkové kočárky, pokojíčky pro panenky a dětské obchůdky a interaktivní částí je herna se stavebnicí Merkur či poznávací hra pro nejmenší.