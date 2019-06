Oslaví 140 let hasičů v Běstovicích

29. června od 9 hodin, Běstovice

V Běstovicích v sobotu oslaví 140 let od vzniku Sboru dobrovolných hasičů a 25 let od vzniku samostatné obce. V programu je sraz rodáků u obecního úřadu, prohlídky kostela, obecního úřadu, knihovny či hasičské zbrojnice, výstava historických fotografií a kroniky na obecním úřadě, ve 12.45 hodin slavnostní průvod obcí k pomníku padlých za 1. světové války. V 14 hodin začne na hřišti hrát Choceňačka a v 18 hodin bude pódium patřit Katapultu.

Setkání na pomezí Čech a Moravy

29. června od 12 hodin, Valteřice u Výprachtic

Město Štíty a Obec Výprachtice pořádají 11. ročník akce Setkání na pomezí Čech a Moravy. V programu je mše svatá v kostele ve Valteřicích, Ol´ga Baričičová a její kamarádi, Laura a její tygři, Pangea – The Beatles Revival Band, dále prezentace turistické nabídky Olomouckého kraje, zábava a soutěže pro děti i dospělé připravené skautským oddílem Hledači Štíty, atrakce pro děti, bohaté občerstvení. Vstupné je 100 korun, děti do 15 let zdarma.

Na zámku jsou Hrátky se zvířátky

do 1. září, zámek Letohrad

Už několik dnů je na zámku v Letohradě otevřena prázdninová výstava zvaná Hrátky se zvířátky. O co jde? Interaktivní výstava o chovu domácích zvířat prozradí víc o tom, co všechno domácí hospodářství obnáší. „Nechybí králíkárna, kurník, vyzkoušíte dojení krávy nebo si v domečku zahrajete na kočku a myš,“ zve tamní kulturní centrum. Výstava je otevřená denně od 9 do 17 hodin, vstupné je 40 korun pro dospělé, 30 korun pro děti.