Igráček se stěhuje do Jablonného

27. června 31. srpna, Výstavní síň IC Jablonné nad Orlicí

Výstava Fenomén Igráček byla k vidění v Chocni, teď se představí v Jablonném nad Orlicí. Součástí výstavy bude originální Igráček v podobě armádního generála Ludvíka Krejčího. Výstava potrvá do konce prázdnin, a to denně od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Labyrint láká na noční bloudění

29. června od 21.00 hodin, Labyrint Brandýs nad Orlicí

Unikátní akce pro ty, kteří chtějí zažít adrenalin, to je Noční bloudění přírodním habrovým labyrintem v Brandýse nad Orlicí. Uskuteční se v sobotu, zahájení je plánováno po 21. hodině, konec pak nastane po 23. hodině. Přírodní habrový labyrint stojí u pomníku Jana Ámose Komenského a právě tímto velikánem české historie je inspirován. Labyrint láká návštěvníky od roku 2009 a jeho půdorys tvoří čtverec o rozměru 35 krát 35 metrů.

Hasiči v Lanškrouně slaví 150 let

29. června od 13 hodin, Jiráskovo náměstí Lanškroun

Slavnostní průvod městem, ukázky techniky i zásahu, to je zlomek programu, který ke svému výročí 150 let od založení sboru chystají dobrovolní hasiči v Lanškrouně. Slavnost vypukne v sobotu v 13 hodin, slavnostní průvod z ulice Janáčkova dojde na Jiráskovo náměstí, kde je připraven bohatý program. Přispějí do něj i místní Český červený kříž, profesionální hasiči, mateřské centrum či městská policie. Sbor dobrovolných hasičů byl ve městě založen roku 1869.