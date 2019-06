Na Randálfest dorazí Pokáč

27. 6. od 16.00 hodin

Tradiční studentský festival, který pořádá stavební škola ve Vysokém Mýtě a M-klub, zná svůj termín. Uskuteční se už ve čtvrtek. Festival je rozdělen do dvou částí dopoledne probíhají netradiční soutěže mezi třídami, odpoledne se koná přehlídka kapel z blízkého i širokého okolí. A kdo zahraje? V Amfiteátru M-klubu vystoupí Miagra, Projekt IV, Pokáč, Echonaut, Thom Artway a ve 22.45 začíná after party DJs JMBD.

V Letohradě Krajka žije

27. 6. od 17.00 hodin

Městské muzeum v Letohradě ve čtvrtek otevře novou výstavu. Tentokrát se bude věnovat ručnímu umění. Na výstavě Krajka žije svá díla vystaví místní krajkářky Marie Králíková a její dcera Zdena Halenková. Výstava potrvá do 1. září, otevřeno je tu denně, v týdnu od 8 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 17 hodin.