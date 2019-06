Koupaliště rozezní Medvídek

21. 22. 6.

Nálož rockové a folkové hudby slibuje další ročník festivalu Jablonský medvídek. Koná se už tento pátek a sobotu na koupališti v Jablonném nad Orlicí a nabídne pestrou škálu vystupujících: v pátek od 20.15 hodin Enable On The Roof, The Complication, v sobotu od 11 hodin program pro děti, divadelní představení, od 13.30 vystoupení „zušky“ a od 16.30 kapely Náwrat, Kupodivu, Přístav, Lážo Plážo, Marien a další.

Bál pomůže s nákupem auta

22. 6. od 18.00 hodin

Ostrov u kina Máj v Chocni v sobotu ožije Svatojánským bálem s podtitulem Benefiční večer pod hvězdami. Jeho cílem je přispět na nákup nového auta pro Senior dopravu. V programu vystoupí kapela Machos Burritos z Litomyšle, známá burlesque tanečnice Yazz a organizátoři chystají i aukci uměleckých předmětů.