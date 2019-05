Banjo Romantika ve Foree

14. 5. od 18.00 hodin

Hosty lanškrounského sportbaru Forea budou manželé Lee a Emily Bigwood, kteří tu dnes představí ve svém dokumentárním filmu vývoj bluegrass v České republice a v další části večera společně povedou workshop amerického lidového tance (square dance) za doprovodu bluegrass a country hudby.

Vystoupají na orlickou věž

15. 5. v 9.00 hodin

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje pořádá devětadvacátý ročník Orlické věže. O co jde? Závodí se ve výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí jednohákového žebříku. Závod se uskuteční v areálu stanice číslo 1 v Ústí nad Orlicí. Během soutěže se tu koná také den otevřených dveří, a to od 9 do 16 hodin.