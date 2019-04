Vyběhnou do schodů knihovny

26. 4. od 14.00 do 16.00 hodin

Cílem 13. ročníku Běhu do schodů v Jablonném nad Orlicí je co nejrychleji vyběhnout 91 schodů, start je pod knihovnou na chodníku. Ti nejrychlejší to zvládnou za 17 vteřin…

Budoucnost je na železnici

27. 4. od 9.00 do 13.00 hodin

Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.CZ pořádá na třebovském nádraží unikátní interaktivní akci, ve které se můžete dozvědět víc o moderní české železnici.