Na apríla vyrazí za ještěrem

30. 3. od 8.00 hodin

Klub českých turistů v České Třebové pořádá 26. ročník turistického pochodu Aprílový ještěr. Start i cíl je u Národního domu, start od 8 do 11 hodin, cíl od 11 do 17 hodin, pěší trasy jsou od 4 do 16 kilometrů (včetně kočárkové), cyklotrasy od 40 do 100 kilometrů.

Na vernisáži budou dražit díla

31. 3. od 17.30 hodin

V jablonském infocentru se otevře výstava Mladí umělci, na které až do 23. dubna vystaví své práce žáci tamní „zušky“. Součástí vernisáže bude i dražba výtvarných děl speciálně vytvořených pro tuto příležitost. Výtěžek poputuje škole na nákup pomůcek.