Myš, krtek a dobří sousedé

(28. 2. od 16.00 hodin)

Přemýšlíte, co se čtvrtečním odpolednem? V ústecké knihovně se od 16 hodin koná odpoledne se čtením a tvořením na motivy z pohádky Myš, krtek a dobří sousedé. Je vhodné pro děti do osmi let, příspěvek na materiál je 10 korun.

Masopust na Žampachu

(2. 3. od 14.00 hodin)

Za doprovodu zpěvu a s koblížky v rukou projde v sobotu Žampachem tradiční masopustní průvod. Vychází ve

14 hodin. Masopustní rej se už tuto sobotu koná i v Lanškrouně, ve Skořenicích a ve Vraclavi.